СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-06T08:12:34+03:00

Облава прошла в одной из торговых точек областного центра

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В Смоленске таможенники изъяли более тысячи единиц контрафактной одежды, сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов. Среди конфискованного одежда известных брендов - «NIKE», «REEBOK», «ADIDAS», «VANS», «NEW BALANCE». Облава прошла в одной из торговых точек областного центра.

- Цена и качество вещей вызвало сомнения. Продавать продукцию мировых брендов можно только на основании договорных отношений с их правообладателями, - сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Смоленской таможни Дмитрий Васюков.

Все изъятое направлено на экспертизу. Если специалисты подтвердят, что вещи – подделка, нарушителю грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

С начала этого года судами признано контрафактными более 47 тысяч единиц продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU