2019-08-06T12:03:28+03:00
Происшествия

В Смоленске бизнесмен уклонился от уплаты 49 млн рублей налога

Бывший директор организации вносил недостоверные сведения в декларации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива УФНС России по Смоленской области.ФОТО: из архива УФНС России по Смоленской области.
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В Смоленске бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 49 млн рублей, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Бывший директор организации вносил недостоверные сведения в декларации, считает следствие.

По словам сотрудников регионального СКР, подозреваемый работал в сфере грузоперевозок и скрывал доход с января 2014 года по сентябрь 2016-го.

- Следователи изучают финотчетность и другие документы, - сообщила Наталья Зуева. - Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в областном центре таможенники и борцы с экономическими преступлениями провели совместный рейд и конфисковали десятки футболок, обуви и белья контрафактной продукции известных брендов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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