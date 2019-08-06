СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-06T15:29:22+03:00

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В Смоленске пройдет фестиваль исторической реконструкции «Гнездово-2019», сообщают организаторы.10 и 11 августа гости праздника смогут окунутся в атмосферу IX-X веков.

- Зрителей познакомят с историей, культурой, бытом населения Древней Руси и ее соседей. Также все желающие смогут поучаствовать в дегустации кухни раннего средневековья, посетить ярмарку, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на показательные выступления и турниры воинов, - сообщают организаторы.

Вход на территорию проведения фестиваля платный. Билеты можно приобрести заранее на сайте SMOLKASSA, в офисах продаж и непосредственно на входе в день проведения мероприятия. 0+

ФОТО: администрация Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU