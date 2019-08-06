В Смоленске пройдет фестиваль исторической реконструкции «Гнездово»
В Смоленске пройдет фестиваль исторической реконструкции «Гнездово-2019», сообщают организаторы.10 и 11 августа гости праздника смогут окунутся в атмосферу IX-X веков.
- Зрителей познакомят с историей, культурой, бытом населения Древней Руси и ее соседей. Также все желающие смогут поучаствовать в дегустации кухни раннего средневековья, посетить ярмарку, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на показательные выступления и турниры воинов, - сообщают организаторы.
Вход на территорию проведения фестиваля платный. Билеты можно приобрести заранее на сайте SMOLKASSA, в офисах продаж и непосредственно на входе в день проведения мероприятия. 0+
ФОТО: администрация Смоленска.
ИСТОЧНИК KP.RU