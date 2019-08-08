2019-08-08T09:48:49+03:00
Происшествия

В Смоленской области сгорело полтонны зерна

В деревне Болтутино Глинковского района вспыхнула сельскохозяйственная техника
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области сгорело полтонны зерна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел в деревне Болтутино Глинковского района около 14.00 7 августа.

По словам огнеборцев, заметив дым, идущий от зерносушилки, мужчины сообщили о ЧП в пожарную охрану и стали сами потушить загоревшуюся сельскохозяйственную технику огнетушителями.

- Это не позволило пламени распространиться, - отмечают в МЧС. - Прибывший пожарный расчет из 22-й части оперативно потушил огонь.

Причина ЧП устанавливается специалистами.

Ранее подобный инцидент произошел в Гагаринском районе. У сельхозтехники повреждены потолочные перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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