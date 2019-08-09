2019-08-09T07:17:20+03:00
Общество

Смолянин развернет флаг города на Северном полюсе

Максим Колюшенков готовится к путешествию на вершину Земли
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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Смолянин Максим Колюшенков развернет флаг города на Северном полюсе, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Бывший выпускник 27-й школы, а ныне студент МГИМО, накануне принял полотно из рук главы администрации Смоленска Андрея Борисова.

Напомним, Максиму выпала честь стать участником путешествия за его активный интерес к атомной энергетике – парень активно участвовал в образовательных проектах и конкурсах. А недавно за победу в передаче «Умники и Умницы» и вовсе стал студентом МГИМО, выбрав физический факультет.

Глава Смоленска признался, что и сам всегда мечтал побывать на Северном полюсе. Максим пообещал, что с достоинством выполнит поручение градоначальника.

Узнать больше о путешествии можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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