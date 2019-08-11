2019-08-11T09:56:01+03:00
Происшествия

В Смоленске мужчина выстрелил в молодого парня из травмата

Раненый получил травмы живота и спины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске мужчина выстрелил в молодого парня из травмата, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Раненый получил травмы живота и спины.

По словам полицейских, конфликт произошел в гаражном кооперативе.

- В результате ссоры 37-летний мужчина выстрелил парня. Врачи диагностировали у него вред здоровью легкой тяжести, - сообщили в УМВД.

В полиции задержанный рассказал, что пошел на крайность из-за вспыхнувшей неприязни. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Гагарине мужчина стрелял в молодого парня, а потом скрылся. Позже выяснилось, что они были мало знакомы. Найти обидчика помогли камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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