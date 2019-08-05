СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-05T09:16:43+03:00

Пострадавший с ранением грудной клетки был доставлен в больницу

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В Гагарине мужчина выстрелил в молодого парня из пистолета и скрылся, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. 21-летний пострадавший с ранением грудной клетки был доставлен в больницу.

По словам полицейских, конфликт произошел возле одного из домов райцентра. Нетрезвые мужчины поругались, а затем один из них выстрелил из травматического пистолета в другого.

Позднее выяснится, что пострадавший мало знаком с обидчиком.

- Полицейские задержали ранее судимого мужчину 1985 года рождения. Разыскать его помогли камеры видеонаблюдения, расположенные на улице. Свой поступок мужчина объяснил нетрезвым состоянием. За «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» ему грозит до двух лет тюрьмы, - рассказали в УМВД.

Ранее житель Смоленской области попал в реанимацию после похода в лес. Мужчина едва не погиб, попав в лапы хищника.

ИСТОЧНИК KP.RU