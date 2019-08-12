СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-12T09:59:54+03:00

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В Смоленске начался ремонт улицы 25 Сентября, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Автомобилисты жалуются на организацию движения транспорта.

- В организации дорожного движения наблюдается небольшая неразбериха, - пишут в паблике.

Работы проводятся на участке от улицы Румянцева до Шкадова. Дорожники уже сняли верхний слой асфальта. Завершить работы планируют ко Дню города.

Также в настоящее время продолжаются работы на проспекте Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU