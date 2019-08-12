СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-12T16:57:41+03:00

39-летний Евгений Бондаренко не выходит на связь с родными два дня

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В Рославле разыскивают пропавшего мужчину из Костромской области, сообщают родные 39-летнего Евгения Бондаренко в паблике «Подслушано в Рославле | #ПР» соцсети ВКонтакте. Мужчина не выходит на связь с родными с 10 августа.

Сестра пропавшего отмечает, что у брата худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Предположительно на нем серая футболка с зелеными лампасами на молнии и джинсовые бриджи светлого цвета. Особая примера – рана на лбу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении человека, просят написать родным в соцсети.

Также в настоящее время ищут свидетелей аварии, в котором погибла 5-летняя девочка. Ребенок погибла под колесами машины на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU