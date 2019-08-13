СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-13T09:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске задержали серийных грабителей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Двое подозреваемых мужчин нападали на прохожих на улице Попова и проспекте Строителей.

По словам полицейских, пострадали трое человек – двое остались без банковских карт, телефонов и документов. Еще один мужчина - без телефона и наличности.

- Подозреваемые в грабеже задержаны на съемной квартире. Сумма ущерба, причиненного пострадавшим, оценивается в 50 тысяч рублей. 28-летнему и 41-летнему мужчинам грозит до 7 лет тюрьмы. В настоящее время они находятся под стражей, - сообщили в полиции.

Ранее в Смоленске мужчина выстрелил в молодого парня из травмата. Раненый получил травмы живота и спины.

ИСТОЧНИК KP.RU