СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-14T07:28:20+03:00

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Из храма в Вязьме украли ящик для пожертвований, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Добычей вора стали 5 тысяч рублей.

По словам полицейских, неизвестный проник в помещение, разбив окно.

- Прихожане рассказали следователю, что накануне кражи видели рядом с храмом неизвестного мужчину, который просил у прохожих денег. Вскоре подозреваемый был задержан. В полиции 32-летний смолянин во всем сознался, пояснив, что пошел на преступление в нетрезвом состоянии. Похищенные деньги подозреваемый не успел потратить, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Смоленске задержали подозреваемых в уличных грабежах: мужчины нападали на прохожих и забирали ценности.

ИСТОЧНИК KP.RU