В Смоленске горела трансформаторная подстанция
Специалисты оценивают ущерб
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске горела трансформаторная подстанция, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в первом часу ночи 15 августа на улице Лавочкина.
На сигнал о происшествии выехали две автоцистерны 3-й пожарной части и 8 огнеборцев.
Специалисты выясняют причину и ущерб случившегося, говорят в МЧС.
Ранее на пульт пожарных поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в Торговом центре «Макси». Позднее информация о пожаре не подтвердилась и после проверки центр продолжил работу.
ИСТОЧНИК KP.RU