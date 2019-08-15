СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-15T08:33:28+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленске горела трансформаторная подстанция, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в первом часу ночи 15 августа на улице Лавочкина.

На сигнал о происшествии выехали две автоцистерны 3-й пожарной части и 8 огнеборцев.

Специалисты выясняют причину и ущерб случившегося, говорят в МЧС.

Ранее на пульт пожарных поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в Торговом центре «Макси». Позднее информация о пожаре не подтвердилась и после проверки центр продолжил работу.

ИСТОЧНИК KP.RU