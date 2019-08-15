Дату открытия нового колеса обозрения в Смоленске снова перенесли
Дату открытия нового колеса обозрения в Смоленске снова перенесли, сообщают представители городской администрации. Решение принято во время рабочей поездки главы региона Алексея Островского и главы Смоленска Андрея Борисова, которая прошла накануне.
По словам представителей администрации, технически аттракцион может заработать уже в эти выходные, однако до события специалисты не успеют подписать ряд бумаг, подтверждающих его безопасность.
Узнав об этом, губернатор запретил открывать карусель, пока ответственные лица не удостоверятся в надежности креплений и не поставят на бумаге свои подписи.
- Никаких запусков без всей документации мы не допустим, - заявил Алексей Островкий.
О дате открытия колеса обозрения «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщит позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU