В Смоленске водители автобусов покажут свое мастерство
В Смоленске водители автобусов примут участие в конкурсе профессионального мастерства, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Соревнования пройдут 17 августа на территории МУП «Автоколонна 1308» (ул. Шевченко, 77а).
Сообщается, что принимать участие в конкурсе будут не только наши водители, но и участники из других регионов. Им предстоит на автобусах ЛиАЗ и ПАЗ показать навыки фигурного вождения, а также посоревноваться в знаниях правил дорожного движения. По результатам соревнований будет определен победитель.
Жителей региона приглашают поддержать перевозчиков. Начало соревнований в 10.00. 0+
ИСТОЧНИК KP.RU