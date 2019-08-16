2019-08-16T08:01:27+03:00
Общество

В Смоленске водители автобусов покажут свое мастерство

Работники предприятий примут участие в конкурсе
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ФОТО: МУП «Автоколонна 1308».ФОТО: МУП «Автоколонна 1308».
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В Смоленске водители автобусов примут участие в конкурсе профессионального мастерства, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Соревнования пройдут 17 августа на территории МУП «Автоколонна 1308» (ул. Шевченко, 77а).

Сообщается, что принимать участие в конкурсе будут не только наши водители, но и участники из других регионов. Им предстоит на автобусах ЛиАЗ и ПАЗ показать навыки фигурного вождения, а также посоревноваться в знаниях правил дорожного движения. По результатам соревнований будет определен победитель.

Жителей региона приглашают поддержать перевозчиков. Начало соревнований в 10.00. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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