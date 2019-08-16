В Смоленске перевернулась автовышка

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-16T08:31:47+03:00

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В Смоленске перевернулся газон с вышкой, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло вечером 15 августа на улице 12 лет Октября.

По словам очевидцев аварии, у машины отказали тормоза.

- Ехал за мной и вывернул видимо влево, чтобы не бить машины. Ехал не быстро в правом ряду и после поворота что-то пошло не так, - написали автомобилисты.

ИСТОЧНИК KP.RU