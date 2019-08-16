СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-16T10:11:47+03:00

Родители с детьми могут посетить выставки в КВЦ имени Тенишевых и принять участие в развлекательной программе

Изменить размер текста: A A

Смолян приглашают провести «Семейные выходные». КВЦ имени Тенишевых подготовил для жителей областного центра познавательно-развлекательную программу.

- В последний день лета семьи с детьми смогут посетить учреждение и ознакомиться с действующими выставками по единому билету. Также для гостей пройдет развлекательная программа с викторинами, играми и дискотекой, - сообщают организаторы.

Акция начнется в 15.00. Посмотреть подробную программу праздника можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU