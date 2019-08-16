2019-08-16T11:24:10+03:00
Общество

Смоленским автомобилистам напоминают об изменениях в регистрации транспорта

Владельцев машин предупреждают о ряде нюансов
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ФОТО: из архива издания.ФОТО: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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1 января 2020 года вступит в силу новый закон о регистрации транспортных средств, напоминают сотрудники отделения №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Изменения предусматривают возможность проведения регистрационных действий с автомобилем с выдачей номеров в подразделениях ГИБДД, либо у официального изготовителя.

- Изменен перечень документов, необходимых для совершения регистрации от имени автовладельца. Теперь у представителя автовладельца при себе должна быть нотариально удостоверенная доверенность, - обращают внимание сотрудники ГИБДД.

Также вносится дополнительное основание для проведения осмотра транспорта инспектором ГИБДД. Это внесение в регистрационные данные изменений о нанесении дополнительной маркировки на авто. При этом отменена возможность нанесения маркировки по желанию владельца на машину, если изначально она не была предусмотрена изготовителем.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание: если владельцем транспортного средства является несовершеннолетний, то регистрируется оно на одного из родителей или официального опекуна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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