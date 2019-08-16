Смоленским автомобилистам напоминают об изменениях в регистрации транспорта
1 января 2020 года вступит в силу новый закон о регистрации транспортных средств, напоминают сотрудники отделения №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области.
Изменения предусматривают возможность проведения регистрационных действий с автомобилем с выдачей номеров в подразделениях ГИБДД, либо у официального изготовителя.
- Изменен перечень документов, необходимых для совершения регистрации от имени автовладельца. Теперь у представителя автовладельца при себе должна быть нотариально удостоверенная доверенность, - обращают внимание сотрудники ГИБДД.
Также вносится дополнительное основание для проведения осмотра транспорта инспектором ГИБДД. Это внесение в регистрационные данные изменений о нанесении дополнительной маркировки на авто. При этом отменена возможность нанесения маркировки по желанию владельца на машину, если изначально она не была предусмотрена изготовителем.
Сотрудники ГИБДД обращают внимание: если владельцем транспортного средства является несовершеннолетний, то регистрируется оно на одного из родителей или официального опекуна.
ИСТОЧНИК KP.RU