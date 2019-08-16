2019-08-16T15:04:41+03:00
Общество

Новый завод по производству напитков откроют в Вязьме весной 2020 года

Мощность предприятия по розливу соков и лимонадов увеличится в три раза
Поделиться:
ФОТО: www.admin-smolensk.ru.ФОТО: www.admin-smolensk.ru.
Изменить размер текста:

Новый завод по производству напитков откроют в Вязьме весной 2020 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. В настоящее время готов один из корпусов предприятия. На производстве сейчас идут пусконаладочные работы. Второй строится.

В администрации отмечают, что продукция завода «Крал-консерв» экспортируются в 14 стран мира. В нашем регионе она представлена в единичных сетевых магазинах, но в ближайшее время это планируют исправить. Также в планах руководства произвести перерегистрацию бизнеса на Смоленщине, стать налоговым резидентом.

Предполагается, что новые мощности предприятия позволят трудоустроить 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24