Новый завод по производству напитков откроют в Вязьме весной 2020 года
Новый завод по производству напитков откроют в Вязьме весной 2020 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. В настоящее время готов один из корпусов предприятия. На производстве сейчас идут пусконаладочные работы. Второй строится.
В администрации отмечают, что продукция завода «Крал-консерв» экспортируются в 14 стран мира. В нашем регионе она представлена в единичных сетевых магазинах, но в ближайшее время это планируют исправить. Также в планах руководства произвести перерегистрацию бизнеса на Смоленщине, стать налоговым резидентом.
Предполагается, что новые мощности предприятия позволят трудоустроить 50 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU