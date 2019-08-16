СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-16T15:04:41+03:00

Мощность предприятия по розливу соков и лимонадов увеличится в три раза

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Новый завод по производству напитков откроют в Вязьме весной 2020 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. В настоящее время готов один из корпусов предприятия. На производстве сейчас идут пусконаладочные работы. Второй строится.

В администрации отмечают, что продукция завода «Крал-консерв» экспортируются в 14 стран мира. В нашем регионе она представлена в единичных сетевых магазинах, но в ближайшее время это планируют исправить. Также в планах руководства произвести перерегистрацию бизнеса на Смоленщине, стать налоговым резидентом.

Предполагается, что новые мощности предприятия позволят трудоустроить 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU