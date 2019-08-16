Смоленск готовится к 12-му «Золотому Фениксу»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-16T17:02:19+03:00

Демонстрировать конкурсные фильмы будут на двух площадках – в кинотеатрах «Смена» и «Современник»

Изменить размер текста: A A

Смоленск готовится к кинофестивалю «Золотой Феникс», сообщает комитет по информационной политике администрации города. Проведение ежегодного события обсудили глава городской администрации Андрей Борисов и директор Гильдии кинорежиссёров России Игорь Степанов.

12-е по счету кинофестиваль пройдет в областном центре с 7 по 11 сентября. Демонстрировать конкурсные фильмы будут на двух площадках – в кинотеатрах «Смена» и «Современник».

По словам сотрудников администрации, перед проведением фестиваля приведут в порядок боковую и центральные лестницы «Современника».

Состав жюри пока держится в секрете, также не озвучивают фильмы, которые увидят зрители. Известно лишь, что в рамках культурного события на Аллее звезд «зажжётся» звезда с именем Владимира Вдовиченкова.

ИСТОЧНИК KP.RU