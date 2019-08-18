В Смоленске сожитель оставил возлюбленную без золотых украшений
Женщина обнаружила пропажу драгоценностей стоимостью 60 тыс. рублей
ФОТО: из архива регионального погрануправления.
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В Смоленске сожитель оставил возлюбленную без золотых украшений, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Драгоценности стоимостью 60 тыс. рублей женщина хранила в шкатулке у себя дома.
По словам полицейских, после опроса жильцов дома и знакомых пострадавшей под подозрение попал бывший возлюбленный женщины.
- 32-летний неработающий мужчина задержан на одной из улиц областного центра. Подозреваемый признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в УМВД.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что из храма в Вязьме украли ящик для пожертвований.
ИСТОЧНИК KP.RU