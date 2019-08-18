2019-08-18T12:47:02+03:00
Происшествия

В Смоленске сожитель оставил возлюбленную без золотых украшений

Женщина обнаружила пропажу драгоценностей стоимостью 60 тыс. рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива регионального погрануправления.ФОТО: из архива регионального погрануправления.
Изменить размер текста:

В Смоленске сожитель оставил возлюбленную без золотых украшений, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Драгоценности стоимостью 60 тыс. рублей женщина хранила в шкатулке у себя дома.

По словам полицейских, после опроса жильцов дома и знакомых пострадавшей под подозрение попал бывший возлюбленный женщины.

- 32-летний неработающий мужчина задержан на одной из улиц областного центра. Подозреваемый признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в УМВД.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что из храма в Вязьме украли ящик для пожертвований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24