СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-18T12:47:02+03:00

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В Смоленске сожитель оставил возлюбленную без золотых украшений, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Драгоценности стоимостью 60 тыс. рублей женщина хранила в шкатулке у себя дома.

По словам полицейских, после опроса жильцов дома и знакомых пострадавшей под подозрение попал бывший возлюбленный женщины.

- 32-летний неработающий мужчина задержан на одной из улиц областного центра. Подозреваемый признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в УМВД.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что из храма в Вязьме украли ящик для пожертвований.

ИСТОЧНИК KP.RU