СЕГОДНЯ 07:24 2019-08-19T07:24:54+03:00

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На трассе под Смоленском в ДТП погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Авария произошла в 06.10 18 августа на 169 км автодороги М1 в Гагаринском районе.

По словам спасателей, столкнулись «Рено Логан» и «Порш Каен». Устранять последствия аварии выезжали три огнеборца в составе автоцистерны 21-й пожарной части.

Ранее серьезное ДТП произошло на выезде из Смоленска. На перекрестке улиц Крупская и Аптечная иномарка врезалась в столб и перевернулась. Фотографии с места аварии попали в соцсети. Сообщается, что водитель машины чудом остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU