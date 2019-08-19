2019-08-19T07:24:54+03:00
Происшествия

На трассе под Смоленском в ДТП погиб человек

Две иномарки столкнулись лоб в лоб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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На трассе под Смоленском в ДТП погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Авария произошла в 06.10 18 августа на 169 км автодороги М1 в Гагаринском районе.

По словам спасателей, столкнулись «Рено Логан» и «Порш Каен». Устранять последствия аварии выезжали три огнеборца в составе автоцистерны 21-й пожарной части.

Ранее серьезное ДТП произошло на выезде из Смоленска. На перекрестке улиц Крупская и Аптечная иномарка врезалась в столб и перевернулась. Фотографии с места аварии попали в соцсети. Сообщается, что водитель машины чудом остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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