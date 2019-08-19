В Смоленской области более 25 тысяч человек признаны невыездными
В Смоленской области более 25 тысяч человек признаны невыездными, сообщает пресс-служба УФССП по Смоленской области. Покидать пределы страны им запретили из-за ранее накопленных долгов.
По данным сотрудников управления, жители региона за 7 месяцев 2019 года задолжали по исполнительным производствам почти 11 млн рублей.
Сотрудники службы предупреждают должников, что перед тем, как отправиться за пределы России, им нужно проверить наличие долгов. В противном случае они рискуют испортить себе настроение и намеченные планы.
Ранее смолянка погасила долг по кредиту, чтобы улететь в Китай. Другая жительница Смоленска оплатила долги по ЖКУ под угрозой потери работы.
ИСТОЧНИК KP.RU