2019-08-19T08:25:27+03:00
Общество

В Смоленской области более 25 тысяч человек признаны невыездными

Смоляне задолжали почти 11 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива УМВД по Смоленской области.ФОТО: из архива УМВД по Смоленской области.
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В Смоленской области более 25 тысяч человек признаны невыездными, сообщает пресс-служба УФССП по Смоленской области. Покидать пределы страны им запретили из-за ранее накопленных долгов.

По данным сотрудников управления, жители региона за 7 месяцев 2019 года задолжали по исполнительным производствам почти 11 млн рублей.

Сотрудники службы предупреждают должников, что перед тем, как отправиться за пределы России, им нужно проверить наличие долгов. В противном случае они рискуют испортить себе настроение и намеченные планы.

Ранее смолянка погасила долг по кредиту, чтобы улететь в Китай. Другая жительница Смоленска оплатила долги по ЖКУ под угрозой потери работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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