Три велопарковки появятся в смоленском парке «Соловьиная роща»
Три велопарковки появятся в смоленском парке «Соловьиная роща», сообщает пресс-служба обладминистрации. Стоянки для двухколесного транспорта оборудуют до конца года. Каждая парковка рассчитана на 10 велосипедов.
- Конкурсные процедуры проведены и объявлен победитель, - передают слова главы Смоленска Андрея Борисова сотрудники администрации.
Также, по словам градоначальника, в парке по просьбе жителей установили больше лавочек.
Между тем, стала известна дальнейшая судьба разрушенного вандалами санузла: его восстановление ляжет на плечи городского бюджета.
Напомним, ранее вандалы разрушили несколько общественных туалетов. Трое неизвестных молодых людей попали на камеры видеонаблюдения. В администрации сообщили, что все материалы переданы в правоохрательные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU