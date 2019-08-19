СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-19T12:45:12+03:00

Три велопарковки появятся в смоленском парке «Соловьиная роща». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Стоянки для двухколесного транспорта оборудуют до конца года

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Три велопарковки появятся в смоленском парке «Соловьиная роща», сообщает пресс-служба обладминистрации. Стоянки для двухколесного транспорта оборудуют до конца года. Каждая парковка рассчитана на 10 велосипедов.

- Конкурсные процедуры проведены и объявлен победитель, - передают слова главы Смоленска Андрея Борисова сотрудники администрации.

Также, по словам градоначальника, в парке по просьбе жителей установили больше лавочек.

Между тем, стала известна дальнейшая судьба разрушенного вандалами санузла: его восстановление ляжет на плечи городского бюджета.

Напомним, ранее вандалы разрушили несколько общественных туалетов. Трое неизвестных молодых людей попали на камеры видеонаблюдения. В администрации сообщили, что все материалы переданы в правоохрательные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU