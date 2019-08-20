В Смоленске на улице Желябова ограничат движение транспорта
10 дней рабочие будут монтировать кабельные линии около ТЦ «Городянский»
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске на улице Желябова (в районе дома 11а по улице Кашена) ограничат движение транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 20 до 30 августа рабочие будут монтировать кабельные линии около ТЦ «Городянский».
В администрации просят автомобилистов заранее придумать маршруты движения.
Ранее была закрыта часть дороги на проспекте Гагарина. Дорожники приступают к укладке асфальта по стороне ТЦ «Юнона». Водителям приносят извинения за доставленные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU