В Смоленске на улице Желябова ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 07:22 2019-08-20T07:22:58+03:00

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В Смоленске на улице Желябова (в районе дома 11а по улице Кашена) ограничат движение транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 20 до 30 августа рабочие будут монтировать кабельные линии около ТЦ «Городянский».

В администрации просят автомобилистов заранее придумать маршруты движения.

Ранее была закрыта часть дороги на проспекте Гагарина. Дорожники приступают к укладке асфальта по стороне ТЦ «Юнона». Водителям приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU