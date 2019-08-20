2019-08-20T13:14:46+03:00
Общество

В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев

В скверах и парках появятся липа, клен, ива, рябина, красный клен, каштан, барбарис
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев.В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В скверах и парках появятся липа, клен, ива, рябина, красный клен, каштан, барбарис и другие растения.

По словам сотрудников администрации, эта высадка станет самой крупной в областном центре за последние годы.

Сообщается, что растения украсят скверы у бывшего льнокомбината, «Крылатые земляки», улицы Ударников, Авиаторов, Нахимова, 25 Сентября, проспекты Гагарина, Строителей и другие.

Ранее глава Смоленска Андрей Борисов обсудил строительство питомника зеленых насаждений в областном центре. Руководство города намерено обратиться к руководству действующих в регионе питомников с просьбой оказать содействие «базовым количеством саженцев для учреждения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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