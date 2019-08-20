В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев
В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В скверах и парках появятся липа, клен, ива, рябина, красный клен, каштан, барбарис и другие растения.
По словам сотрудников администрации, эта высадка станет самой крупной в областном центре за последние годы.
Сообщается, что растения украсят скверы у бывшего льнокомбината, «Крылатые земляки», улицы Ударников, Авиаторов, Нахимова, 25 Сентября, проспекты Гагарина, Строителей и другие.
Ранее глава Смоленска Андрей Борисов обсудил строительство питомника зеленых насаждений в областном центре. Руководство города намерено обратиться к руководству действующих в регионе питомников с просьбой оказать содействие «базовым количеством саженцев для учреждения».
ИСТОЧНИК KP.RU