СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-20T13:14:46+03:00

В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В скверах и парках появятся липа, клен, ива, рябина, красный клен, каштан, барбарис

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В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В скверах и парках появятся липа, клен, ива, рябина, красный клен, каштан, барбарис и другие растения.

По словам сотрудников администрации, эта высадка станет самой крупной в областном центре за последние годы.

Сообщается, что растения украсят скверы у бывшего льнокомбината, «Крылатые земляки», улицы Ударников, Авиаторов, Нахимова, 25 Сентября, проспекты Гагарина, Строителей и другие.

Ранее глава Смоленска Андрей Борисов обсудил строительство питомника зеленых насаждений в областном центре. Руководство города намерено обратиться к руководству действующих в регионе питомников с просьбой оказать содействие «базовым количеством саженцев для учреждения».

ИСТОЧНИК KP.RU