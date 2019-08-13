СЕГОДНЯ 07:33 2019-08-13T07:33:05+03:00

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В Смоленске планируют создать питомник зеленых насаждений, сообщает комитет по информационной политике администрации города со ссылкой на встречу главы администрации Андрея Борисова и кандидата химических наук, биотехнолога Александра Грязнова, который ранее много лет занимается вопросами озеленения областного центра. Предположительно, территория под сады будет создана вдоль русла Днепра за деревней Ясенная в районе очистных сооружений. В ближайшее время специалисты администрации выйдут на место, чтобы изучить вопрос ее использования.

Кроме того, руководство города намерено обратиться к руководству действующих в регионе питомников с просьбой оказать содействие «базовым количеством саженцев для учреждения».

Сообщается, что на встрече был также поднят вопрос высадки соснового леса в активно развивающемся микрорайоне на Краснинском шоссе (за жилыми комплексами «Лазурный» и «Александровский квартал»).

К работам, по мнению активиста, можно привлечь студентов сельхозакадемии, и зачесть ее в качестве практики.

Ранее в Смоленске аллею Лопатинского парка озеленили многолетними растениями. На центральной клумбе высадили ели, ивы, можжевельник и др. А на улице Герцена появилась аллея каштанов. Также в областном центре появились новые цветники – в самом центральном парке и напротив здания городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU