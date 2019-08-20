2019-08-20T15:10:40+03:00
Происшествия

Молодая смолянка убила сожителя ударом ножа в грудь

Суд приговорил 30-летнюю женщину к 7 годам 1 месяцу исправительной колонии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Молодая смолянка убила сожителя ударом ножа в грудь, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Трагедия произошла 18 января 2019 года в деревне Лосня Починковского района.

По словам официального представителя регионального СКР, 30-летняя женщина и ее 48-летний сожитель выпивали у себя дома. В ходе застолья между ними произошла ссора.

- Конфликт закончился трагедией, - сообщили в СРК. - Суд приговорил женщину к 7 годам 1 месяцу исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Смоленском районе. Тело 64-летнего хозяина нашли пожарные во врем разбора завалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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