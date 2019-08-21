2019-08-21T09:43:23+03:00
Общество

В Смоленске на колесо обозрения установили первые кабинки

Жители города запечатлены внешним видом нового аттракциона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске на колесо обозрения установили первые кабинки, сообщает одноименный паблик в социальной сети ВКонтакте. Сообщается, что внутри также смонтированы обогреватели, создающие уют в помещении во время ненастной погоды.

Жители города запечатлены внешним видом нового аттракциона и с нетерпением ждут официального открытия карусели.

Напомним, новый аттракцион поднимет искателей приключений на высоту 50 метров. Прокатиться на колесе смогут все желающие вне зависимости от возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Детям до 5 лет вход свободный.

Дата официального открытия пока не сообщается. Ранее губернатор Алексей Островский запретил запускать аттракцион, пока не будут подписаны все документы, свидетельствующие о его безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске 14-летний велосипедист попал под колеса машины
В Сафонове появился педофил – соцсети
В Смоленске на рельсах столкнулись трамвай и легковушка
В Смоленске возбудили уголовное дело на бывшего судебного пристава
В Смоленске приступили к асфальтированию проспекта Гагарина
В Смоленске пройдет фестиваль науки, космоса и электронной музыки
Молодая смолянка убила сожителя ударом ножа в грудь
Смолян оставят без холодной воды
В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев
В Смоленском районе отремонтируют школу
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Смоленском районе
В Смоленске в ДТП попал автомобиль скорой помощи
Автомобиль матери двоих детей попал под обстрел в Десногорске
В Смоленске пропала 79-летняя женщина
В Смоленске на улице Желябова ограничат движение транспорта
Смоленщину посетит духовник Патриарха Кирилла
Скейт-парк в Смоленске реконструируют до конца года
Следственный комитет проверит работу скорой в Смоленской области
Три велопарковки появятся в смоленском парке «Соловьиная роща»
В Смоленске появятся две новые площадки для воркаунта