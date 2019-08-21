СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-21T09:43:23+03:00

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В Смоленске на колесо обозрения установили первые кабинки, сообщает одноименный паблик в социальной сети ВКонтакте. Сообщается, что внутри также смонтированы обогреватели, создающие уют в помещении во время ненастной погоды.

Жители города запечатлены внешним видом нового аттракциона и с нетерпением ждут официального открытия карусели.

Напомним, новый аттракцион поднимет искателей приключений на высоту 50 метров. Прокатиться на колесе смогут все желающие вне зависимости от возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Детям до 5 лет вход свободный.

Дата официального открытия пока не сообщается. Ранее губернатор Алексей Островский запретил запускать аттракцион, пока не будут подписаны все документы, свидетельствующие о его безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU