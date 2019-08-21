2019-08-21T12:13:02+03:00
Происшествия

В Смоленске 14-летний велосипедист попал под колеса машины

Ребенку понадобилась помощь врачей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске 14-летний велосипедист попал под колеса машины, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Ребенку понадобилась помощь врачей.

ДТП произошло в районе дома 57 по улице Московский Большак около 16.45 20 августа.

- 28-летний водитель «Калины» наехал на подростка. Мальчик госпитализирован в больницу, - сообщили в полиции.

Ранее молодая мама с младенцем в коляске едва не оказалась под колесами кроссовера. Женщина переходила дорогу по зебре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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