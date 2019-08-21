В Смоленске 14-летний велосипедист попал под колеса машины
Ребенку понадобилась помощь врачей
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске 14-летний велосипедист попал под колеса машины, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Ребенку понадобилась помощь врачей.
ДТП произошло в районе дома 57 по улице Московский Большак около 16.45 20 августа.
- 28-летний водитель «Калины» наехал на подростка. Мальчик госпитализирован в больницу, - сообщили в полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU