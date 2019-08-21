В Смоленске накажут подрядчиков за срыв сроков ремонта дворов
В Смоленске накажут подрядчиков за срыв сроков ремонта дворов, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Такое заявление сделал глава города Андрей Борисов после осмотра дворов, вошедших в программу благоустройства «Комфортная городская среда».
Недовольство градоначальника вызвало отсутствие по некоторым адресам рабочих бригад.
- Реализация проекта находится на особом контроле и в случае, если организации не ускорят работы на проблемных участках, к ним будут применены санкционные меры, - обратил внимание глава Смоленска.
Ранее губернатор Алексей Островский обратил внимание мэра на ряд улиц, жильцы которых недовольны качеством благоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU