2019-08-21T13:04:18+03:00
Общество

В Смоленске накажут подрядчиков за срыв сроков ремонта дворов

Глава города Андрей Борисов проверил ход работ по благоустройству территорий, вошедших в программу «Комфортная городская среда»
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске накажут подрядчиков за срыв сроков ремонта дворов, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Такое заявление сделал глава города Андрей Борисов после осмотра дворов, вошедших в программу благоустройства «Комфортная городская среда».

Недовольство градоначальника вызвало отсутствие по некоторым адресам рабочих бригад.

- Реализация проекта находится на особом контроле и в случае, если организации не ускорят работы на проблемных участках, к ним будут применены санкционные меры, - обратил внимание глава Смоленска.

Ранее губернатор Алексей Островский обратил внимание мэра на ряд улиц, жильцы которых недовольны качеством благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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