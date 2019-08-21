2019-08-21T17:10:13+03:00
Общество

В Смоленске отреставрируют Громовую башню крепостной стены

Рабочие планируют убрать трещины и заменить крышу памятника
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отреставрируют Громовую башню крепостной стены. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.В Смоленске отреставрируют Громовую башню крепостной стены. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отреставрируют Громовую башню крепостной стены, сообщает «ГТРК Смоленск». Рабочие планируют убрать трещины и заменить крышу памятника. Сообщается, что рабочие постараются заменить кладку там, где это представляется возможным. Старый разрушенный кирпич заменят на новый.

Телеканал отмечает, что работы по реставрации будут проходить всю осень. Ориентировочно, сдать объект планируют в начале декабря.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в 2021-2025 годах пройдут более масштабные работы по обновлению символа города. В ходе реставрации планируется восстановление зубцов на пряслах, подпорных столбов, внутренних помещений башен и обновление кровли. Часть стены «законсервируют» для сохранения аутентичности кладки – всего проектно-сметная документация будет готовиться по 22 объектам. Кстати, отдельные башни и прясла планируют открыть для посещения туристов. Реставрация оценивалась в 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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