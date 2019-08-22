В Смоленске завершили ремонт 7 улиц
В Смоленске завершили ремонт 7 улиц - Соболева, Лавочкина, Свердлова, Беляева, Крупской, Ново-Московская, Колхозной площади, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Рабочим остается нанести разметку и установить перильные ограждения.
По словам сотрудников администрации, работы находятся под контролем главы Смоленска Андрея Борисова. Накануне градоначальник проинспектировал ремонт объектов.
Отдельное внимание было уделено улицы Светлой, которая соединит микрорайон Алтуховка с Киселевкой. На объекте бригады проводят подготовительные работы перед укладкой первого слоя асфальта.
В Смоленске завершили ремонт 7 улиц.! другой источник
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