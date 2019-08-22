2019-08-22T08:35:05+03:00
Общество

В Смоленске завершили ремонт 7 улиц

Рабочим остается нанести разметку и установить перильные ограждения
Поделиться:
ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске завершили ремонт 7 улиц - Соболева, Лавочкина, Свердлова, Беляева, Крупской, Ново-Московская, Колхозной площади, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Рабочим остается нанести разметку и установить перильные ограждения.

По словам сотрудников администрации, работы находятся под контролем главы Смоленска Андрея Борисова. Накануне градоначальник проинспектировал ремонт объектов.

Отдельное внимание было уделено улицы Светлой, которая соединит микрорайон Алтуховка с Киселевкой. На объекте бригады проводят подготовительные работы перед укладкой первого слоя асфальта.

В Смоленске завершили ремонт 7 улиц.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24