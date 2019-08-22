СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-22T09:06:01+03:00

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В Смоленске рой насекомых атаковал жителей микрорайона, сообщает паблик «Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово» ВКонтакте. Обитатели леса слетелись на сладкое – накануне кто-то из жителей разлил жидкость на асфальте у дома 58/1 по Киевскому шоссе.

Смоляне встревожены опасным соседством с насекомыми и боятся за свое здоровье, ведь их укус может вызвать анафилактический шок у человека, страдающего аллергией.

ИСТОЧНИК KP.RU