В Смоленске рой насекомых атаковал жителей микрорайона
Обитатели леса слетелись на сладкое
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске рой насекомых атаковал жителей микрорайона, сообщает паблик «Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово» ВКонтакте. Обитатели леса слетелись на сладкое – накануне кто-то из жителей разлил жидкость на асфальте у дома 58/1 по Киевскому шоссе.
Смоляне встревожены опасным соседством с насекомыми и боятся за свое здоровье, ведь их укус может вызвать анафилактический шок у человека, страдающего аллергией.
ИСТОЧНИК KP.RU