670 детей отдохнули в оздоровительном лагере для железнодорожников под Смоленском

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-22T10:13:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Летом 2019 года в одном из лучших детских оздоровительных лагерей Смоленской области «Факел» отдохнули 670 детей, сообщает пресс-служба МЖД,

Во время отдыха дети занимались в творческих кружках, участвовали в разнообразных спортивных мероприятиях на свежем воздухе, изучали интересные познавательные программы, способствующие всестороннему развитию. В этом году в лагере открылся новый спортивный комплекс с бассейном.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Смоленские ребята принимали участие не только во внутренних мероприятиях лагеря. 12 и 13 августа команда «Факела» участвовала в детской спартакиаде на базе оздоровительного центра «Старая Руза» в Московской области, где собрались делегации из всех 5 детских здравниц МЖД. В этом году команда «Факела» стала победителем.

ИСТОЧНИК KP.RU