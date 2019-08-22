В Смоленске ищут пропавшую 15-летнюю девочку
Два дня назад подросток ушла из дома и перестала выходить на связь с родными
ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске ищут пропавшую 15-летнюю девочку, сообщает ПСО «Сальвар». Ребенок ушла из дома два дня назад и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Проживала Яна Гришина в поселке Пронино.
Поисковики составили ориентировку пропавшей, где указали особые приметы.
ФОТО: ПСО "Сальвар".
Ранее были объявлены поиски 13-летней девочки. Ребенок ушла из дома и некоторое время не звонила родным. После того, как за дело взялись следователи, подросток сообщила, что с ней все в порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU