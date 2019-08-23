2019-08-23T07:49:43+03:00
Общество

В Смоленске заложили «Аллею добра»

Десятки различных растений высадили в клумбу на территории парка «Соловьиная роща»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске заложили «Аллею добра». Десятки различных растений высадили на территории парка «Соловьиная роща», сообщает комитет по информационной политике администрации города. Расположили цветник в районе зоны пикников.

Украшали место отдыха смолян представители организации «Море добра», которая помогает детям, оставшимся без родителей, при поддержке городской администрации.

Сообщается, что со временем аллея перерастет в сад: в сентябре на территории парка высадят деревья. Благоустройством займутся непосредственно дети и врачи, которые подарили им вторую жизнь.

Таким образом, сад напомнит жителям города о спасенных жизнях.

Ранее сообщалась, что на входах в парк до конца года появятся парковки для велосипедов. А недавно по просьбе местных жителей на территории установили больше лавочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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