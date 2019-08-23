СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-23T08:11:12+03:00

Андрей Борисов посоветовал активнее работать на территориях и теснее сотрудничать с регоператором

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Глава Смоленска призвал глав администраций навести порядок с мусором во дворах жилых домов, передает комитет по информационной политике администрации города итоги рабочей поездки градоначальника. Андрей Борисов посоветовал активнее работать на вверенных им территориях и теснее сотрудничать с регоператором.

Сообщается, что недовольство главы Смоленска вызвано посещением дворов на улицах Попова и Рыленкова, на которых Андрей Борисов увидел переполненные мусорные контейнеры.

Отметим, что это не первое замечание, высказанное в адрес глав районных администрации за несвоевременную уборку мусора. Ранее на проблему неоднократно обращал внимание губернатор Алексей Островский. Глава региона заявлял, что за недобросовестную работу чиновники могут лишиться своих должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU