2019-08-23T12:21:37+03:00
Общество

Смоленский губернатор обсудил подготовку к учебному году

Школы региона допущены до работы
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смоленский губернатор обсудил подготовку к учебному году, сообщает пресс-служба обладминистрации. К работе допущены все 695 образовательных организаций.

По словам сотрудников администрации, в настоящее время проходит закупка учебников, которые 25 августа уже поступят в школы. На эти цели затрачено около 72 млн рублей.

Сообщается, что в 46 школах региона уроки будут проводиться в две смены, в остальных – в одну.

Что касается питания детей, то им будет обеспечены все учащиеся 1-4 классов (около 40 тысяч ребят), приблизительно 55% учащихся в 5-9 классах (порядка 30 тысяч человек) и примерно 40% старшеклассников (около 4 тысяч человек).

Также решен вопрос с доставкой детей из сел до школ. Услугами 197 автобусов будут пользоваться 4,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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