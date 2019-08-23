В Ярцеве грабители «вскрыли» болгаркой банкомат с крупной суммой

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-23T14:39:06+03:00

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В Ярцеве грабители «вскрыли» банкомат с миллионом рублей, сообщает местное издание «Сигма Плюс» на своей странице ВКонтакте. Преступление совершено на улице Ленина около управления хлопчатобумажного предприятия.

Сообщается, что стальное хранилище разрезали болгаркой. Подробности держатся в секрете.

Несколько лет назад один из вузов Смоленска попал в криминальную хронику. Неизвестные проникли на территорию образовательного учреждения и разрезали инструментом банкомат и терминал для оплаты услуг связи.

ИСТОЧНИК KP.RU