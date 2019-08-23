В центре Смоленска развернули огромный триколор
Зрелищный флешмоб прошел в День Российского флага
ФОТО: pixabay.com.
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В центре Смоленска развернули огромный триколор, сообщают представители реготделения партии ЛДПР. Зрелищный флешмоб прошел в День Российского флага у кинотеатра «Современник».
Сообщается, что длина полотна составила 50 метров.
Год назад на праздник также состоялась яркая акция: семиметровое полотно пронесли по центральным улицам областного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU