СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-23T15:07:31+03:00

Зрелищный флешмоб прошел в День Российского флага

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В центре Смоленска развернули огромный триколор, сообщают представители реготделения партии ЛДПР. Зрелищный флешмоб прошел в День Российского флага у кинотеатра «Современник».

Сообщается, что длина полотна составила 50 метров.

Год назад на праздник также состоялась яркая акция: семиметровое полотно пронесли по центральным улицам областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU