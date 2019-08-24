СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-24T09:35:43+03:00

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В Смоленске планируют увековечить память известного футболиста Сергея Филиппенкова, сообщает пресс-служба Смоленского городского Совета. Памятная доска может появиться на здании школы, где учился мастер спорта России по футболу, серебряный призер чемпионата России 1998 года в составе команды ЦСКА, с 1986 по 1988 годы.

Сообщается, что достижения таких спортсменов как Сергей Филиппенков должны быть на виду у подрастающего поколения, чтобы те стремились им подражать.

ИСТОЧНИК KP.RU