СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-24T12:44:47+03:00

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В Смоленске могут появиться три новые улицы, сообщает пресс-служба Смоленского городского Совета. Вопрос рассмотрели на комиссии в горсовете.

Сообщается, что Светлой хотят назвать улицу от дома №74 по Рыленкова до границы города, Пограничников – от дома №24а по улице Андрусовской до пересечения с Попова. А 100-летия Комсомола может стать участок 750 м от Киевского шоссе на восток.

Решение будет принято на сессии горсовета.

Ранее в Смоленске назвали одну из улиц в районе Краснинского шоссе в честь Альберта Иванова. Инициатором выступил губернатор Алексей Островский. Благодаря содействию Альберта Петровича в областном центре появились базы ремонтно-строительного треста, тепловых, электрических и газовых сетей, облкоммунэнерго, горгаза, предприятий по уборке города.

Бывший министр ЖКХ РСФСР Альберт Иванов - уроженец Смоленска и почетный гражданин города-героя - скончался 29 июня 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU