Смолянин собрал уникальный вездеход на гусеничном ходу

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-25T09:58:05+03:00

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Смолянин Александр Седоренков собрал уникальный вездеход на гусеничном ходу, сообщает издание «Уездные вести». Самодельная конструкция мягко скользит по дорогам Жуково. От необычного транспорта в восторге не только дети, но и взрослые.

- Раньше купить станок, запчасти, б/у мотор было проблемой, сейчас такого нет - дерзай, все условия для реализации идей и проектов, - говорит изобретатель.

Александр Седоренков признается: это его не первое и не последнее изобретение. В планах довести до ума вездеход и небольшой катер с толкающим воздушным винтом .

- А что потом - увидим, идей еще предостаточно! - говорит смолянин.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» писала об уникальном спорткаре Laura 4.2, собранным смоленским конструктором Сергеем Максименковым. Уникальный автомобиль обладает мощностью в 400 л.с. Его кузов сделан из карбона и композита, а двигатель, трансмиссию и часть подвески машина переняла от Audi A8 D3.

ИСТОЧНИК KP.RU