СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-25T10:15:33+03:00

С огнем боролся пожарный расчет в составе автоцистерны

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В Смоленской области горела пилорама, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в пятом часу дня 24 августа в поселке Стодолице Починковского района.

Прибывшие на место пожара огнеборцы, увидев горящую крышу кирпичного строения, запросили подкрепление и тотчас же приступили к тушению огня. В МЧС признаются, что работу осложняло большое расстояние до водоисточника.

- Несмотря на сложности огнеборцам удалось отстоять здание, - отмечают в пресс-службе. - Пожар ликвидирован. Огнем повреждена крыша.

Предположительная версия случившегося - неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU