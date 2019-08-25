В Смоленской области горела пилорама
В Смоленской области горела пилорама, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в пятом часу дня 24 августа в поселке Стодолице Починковского района.
Прибывшие на место пожара огнеборцы, увидев горящую крышу кирпичного строения, запросили подкрепление и тотчас же приступили к тушению огня. В МЧС признаются, что работу осложняло большое расстояние до водоисточника.
- Несмотря на сложности огнеборцам удалось отстоять здание, - отмечают в пресс-службе. - Пожар ликвидирован. Огнем повреждена крыша.
Предположительная версия случившегося - неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU