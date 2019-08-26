СЕГОДНЯ 07:45 2019-08-26T09:37:38+03:00

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Появились новые фото с колеса обозрения в Смоленске. Аттракцион проходит тестирование, сообщает группа «Колесо Обозрения Смоленск» ВКонтакте.

В настоящее время вся конструкция собрана, осталось лишь удостовериться в ее безопасности.

Напомним, колесо планировали официально открыть неделю назад, но губернатор Алексей Островский запретил запускать аттракцион пока не будут подписаны все документы, свидетельствующие о безопасности карусели.

ИСТОЧНИК KP.RU