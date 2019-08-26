2019-08-26T09:37:38+03:00
Общество

Появились новые фото с колеса обозрения в Смоленске

Аттракцион полностью собран и проходит тестирование
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Появились новые фото с колеса обозрения в Смоленске. Аттракцион проходит тестирование, сообщает группа «Колесо Обозрения Смоленск» ВКонтакте.

В настоящее время вся конструкция собрана, осталось лишь удостовериться в ее безопасности.

Напомним, колесо планировали официально открыть неделю назад, но губернатор Алексей Островский запретил запускать аттракцион пока не будут подписаны все документы, свидетельствующие о безопасности карусели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Реадовском парке Смоленска планируют построить папм-трек
В Вязьме готовятся к запуску нового колеса обозрения
В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом
Смолянин остался без коттеджа из-за больших долгов
В Смоленской области горела пилорама
Смолянин собрал уникальный вездеход на гусеничном ходу
В Смоленске могут появиться три новые улицы
В Смоленске планируют увековечить память известного футболиста
В Смоленской области отремонтируют дорогу Анастасино-Дивасы
В центре Смоленска развернули огромный триколор
В Ярцеве грабители «вскрыли» болгаркой банкомат с крупной суммой
Смоленский губернатор обсудил подготовку к учебному году
В Сафонове задержали «дядю Сережу», пристававшего к ребенку
В Смоленске сбежал 4-летний мальчик
В Смоленске из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 17 человек
В Смоленске ДТП перекрыло движение трамваев на Киселевку