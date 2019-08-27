СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-27T07:56:12+03:00

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В Смоленске колесо обозрения прошло тестирование, сообщает паблик «Колесо Обозрения Смоленск» ВКонтакте. Аттракцион признан безопасным для катания.

- Сертификационные испытания завершены. Колесо проходило тестирование с нагрузкой более 8 тонн при участии специалистов Испытательной лаборатории Межрегионального сертификационного центра (г. Москва). Аттракцион признан безопасным и пригодным к эксплуатации, - сообщает паблик.

В ближайшее время состоится его официальное открытие.

Напомним, высота колеса – 50 метров. Он имеет 18 кабинок, которые оборудованы кондиционерами и системой обогрева. Одна из них доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще один аттракцион готовят к запуску в Вязьме.

ИСТОЧНИК KP.RU