2019-08-30T06:52:34+03:00
Общество

В Смоленске актуализируют схему теплоснабжения

Жителей региона просят присылать свои замечания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПАО "Квадра".ФОТО: ПАО "Квадра".
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В Смоленске актуализируют схему теплоснабжения, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Жителей региона просят присылать свои замечания.

- Проект рассчитан на 2020-2029 гг. Свои предложения можно присылать в управление ЖКХ администрации города Смоленска (ujkh@smoladmin.ru или gkhkhe14@mail.ru) до 23 сентября 2019 года, - сообщили в комитете.

Ранее губернатор Смоленской области поручил как можно быстрее благоустроить участок перед ТЦ «Житомир», где ранее велись работы замене теплосетей. Планируется заасфальтировать территорию перед зданием центра и вернуть ранее демонтированную брусчатку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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