2019-08-30T09:45:37+03:00
Общество

Новые рейсы вводят на маршруте №9 в Смоленске

Интервал движения между автобусами и маршрутками сократится с 9 сентября по просьбам пассажиров
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: МУП "Автоколонна 1308"ФОТО: МУП "Автоколонна 1308"
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В Смоленске вводят новые рейсы на маршруте №9, сообщает МУП «Автоколонна - 1308». Интервал движения между автобусами и маршрутками сократится с 9 сентября.

Транспорт будет придерживаться следующего расписания:

Отправление с Колхозного переулка: 7.08 7.55 8.53 9.42 12.00 12.45 13.33 14.30 (до пл. Победы) 16.20 17.06 18.04 18.56. Отправление с Садков: 7.08 7.55 8.53 9.45 12.02 12.45 13.33 14.30 16.18 17.06 18.04 18.56.

Рейсы в 14.30 в обоих направлениях осуществляются до пл. Победы.

Смоляне уже успели положительно оценить изменения в расписании движении транспорта, приняв участие в официальной группе предприятия ВКонтаткте.

Ранее сообщалось, что в Смоленске ограничат движение транспорта на двух улицах из-за масштабного ремонта дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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