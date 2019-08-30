Смолянка сменила фамилию, чтобы не платить долг по кредиту

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-30T10:55:18+03:00

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Смолянка сменила фамилию, чтобы не платить долги, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Выяснилось это после запроса сотрудников ведомства, направленного в органы ЗАГС. На такие меры приставы пошли из-за того, что женщиной числился неоплаченный ранее взятый кредит в МФО в 120 тыс. рублей.

- Женщина долгое время не шла на контакт с судебными приставами, - сообщили в пресс-службе. - Но после ареста бытовой техники незамедлительно расплатилась по счетам.

Это не первый случай, когда смоляне меняют свои данные, чтобы избежать выплат по кредитам. Ранее женщина 7 раз меняла фамилию из-за долга в 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU