2019-08-30T10:55:18+03:00
Общество

Смолянка сменила фамилию, чтобы не платить долг по кредиту

Женщина едва не осталась без бытовой техники
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: r67.fssprus.ru.ФОТО: r67.fssprus.ru.
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Смолянка сменила фамилию, чтобы не платить долги, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Выяснилось это после запроса сотрудников ведомства, направленного в органы ЗАГС. На такие меры приставы пошли из-за того, что женщиной числился неоплаченный ранее взятый кредит в МФО в 120 тыс. рублей.

- Женщина долгое время не шла на контакт с судебными приставами, - сообщили в пресс-службе. - Но после ареста бытовой техники незамедлительно расплатилась по счетам.

Это не первый случай, когда смоляне меняют свои данные, чтобы избежать выплат по кредитам. Ранее женщина 7 раз меняла фамилию из-за долга в 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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