2019-08-31T11:21:22+03:00
Общество

Движение трамваев возобновили в Смоленске

Отремонтированный участок путей прошел испытания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Сергей Пикленок, паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.ФОТО: Сергей Пикленок, паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.
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Движение трамваев возобновили в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Ранее отремонтированный участок путей прошел все испытания.

В администрации отмечают, что движение трамваев открыто в полном объеме по ранее существующему расписанию. Первые вагоны стартовали в шестом часу утра 31 августа.

Отметим, ремонт трамвайной линии продолжался почти три месяца. Также на улице по нечетной стороне дороги уложен новый асфальт, по четной проходят подготовительные работы к асфальтированию.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о начале дорожный работ по Трамвайному проезду и Маршала Конева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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