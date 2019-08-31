СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-31T11:21:22+03:00

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Движение трамваев возобновили в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Ранее отремонтированный участок путей прошел все испытания.

В администрации отмечают, что движение трамваев открыто в полном объеме по ранее существующему расписанию. Первые вагоны стартовали в шестом часу утра 31 августа.

Отметим, ремонт трамвайной линии продолжался почти три месяца. Также на улице по нечетной стороне дороги уложен новый асфальт, по четной проходят подготовительные работы к асфальтированию.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о начале дорожный работ по Трамвайному проезду и Маршала Конева.

ИСТОЧНИК KP.RU